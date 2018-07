Garis suspendem greve e tentam acordo com Prefeitura

A paralisação da categoria é em protesto contra as 578 demissões, que ocorrem desde 14 de agosto. Outros 1.300 funcionários estão em aviso prévio e correm o risco de serem demitidos. Os cortes de 20% na verba de varrição de ruas e de 10% do orçamento para a coleta de lixo, anunciados em agosto pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), contribuíram para a decisão da paralisação. A Prefeitura informou que não vai se pronunciar.

A desembargadora e o procurador adiaram a decisão porque entenderam que as três partes têm justificativas legais para tomarem as respectivas posições: a Prefeitura tem uma cláusula no contrato com as empresas prestadoras do serviço que permite a diminuição de até 25% do efetivo/serviço; as empresas têm direito legal de demitir funcionários; e o sindicato tem o dever de preservar os empregos da categoria.

"O importante com a audiência de hoje é que teremos uma reunião com a Prefeitura para tentar um acordo. Essa conciliação abriu um canal de diálogo com a Prefeitura e as empresas. Estamos lutando para reverter parte das demissões e impedir que novas dispensas, já anunciadas, aconteçam de fato", ressaltou Moacyr Pereira, presidente do Siemaco.