Hoje, o vento úmido que vem do mar mantém a sensação de frio e o céu bastante nublado, com garoa ocasional. As temperaturas variam entre 13ºC e 19ºC.

Amanhã, o dia começa com a formação de nevoeiros, porém o sol aparece ainda pela manhã, favorecendo a rápida elevação das temperaturas. Não há previsão de chuvas, e os termômetros oscilam entre mínima de 15ºC e máxima de 26ºC.