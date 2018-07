Garota com colete explosivo se entrega no Iraque

Uma adolescente que usava um colete com explosivos se entregou à polícia na cidade de Baqouba, ao norte de Bagdá, a capital iraquiana. A garota, que não teve a identidade confirmada pela BBC, aparentava ter entre 13 e 15 anos. Só nesse ano, houve quase 30 atentados suicidas realizados por mulheres no Iraque, mais do que nos últimos cinco anos juntos. Para ajudar a combater ataques de mulheres-bomba, um grupo de mulheres está trabalhando com a polícia iraquiana. As "Filhas do Iraque", como o grupo é chamado, trabalham revistando mulheres em locais considerados alvos de ataques. Muitas mulheres já foram presas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.