Garota confessa à polícia 30 homicídios em SP

A garota está sendo investigada como serial killer pela polícia de Rio Preto e de Aparecida do Taboado (MS), onde moram seus parentes e onde teria ocorrido a maioria dos homicídios. Em depoimento ao delegado Mauro Truzzi Otero, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto, ela disse ter decidido confessar porque tinha peso na consciência e ?para se livrar disso quando completar 18 anos?. Os crimes foram praticados individualmente e com ajuda de comparsas.

O delegado disse que é cedo para acreditar que a adolescente tenha praticado todos os homicídios, mas alertou para o fato de a menina ter revelado com detalhes 11 dos crimes. Na tentativa de confirmar sua confissão, a garota foi levada para Aparecida do Taboado na noite de ontem, onde será investigada pela polícia para apurar a verdadeira autoria de sete dos 11 crimes. Outros homicídios teriam ocorrido em Santa Fé do Sul (SP), Cáceres e Várzea Grande (MT) e Capelinha (MG). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.