Garota confessa ter matado vereador no interior da BA Uma adolescente de 17 anos entregou-se à polícia na noite de ontem e confessou ter assassinado do vereador Clébio Gonçalves Vieira (PP), de 28 anos, do município de Itabela, 671 quilômetros ao sul de Salvador. A jovem era namorada da vítima e teria matado o vereador a facadas depois de uma discussão, na noite de segunda-feira.