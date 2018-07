Garota de 12 anos receberá o fígado de Eloá Uma garota de 12 anos está recebendo o fígado da adolescente Eloá Cristina Pimentel, de 15 ano. O transplante teve início por volta das 8h30 de hoje na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A assessoria de imprensa do hospital informou que a cirurgia dura, em média, de 8 a 12 horas, e, no fim desta tarde, transcorria sem problemas. Segundo a unidade, a família da receptora ainda não sabe que o órgão era da adolescente mantida refém por cerca de 100 horas pelo ex-namorado Lindembergue Alves, de 22 anos, na semana passada, em Santo André, no ABC paulista. A Santa Casa também foi o destino das córneas da adolescente. No entanto, elas estão armazenadas e, até o momento, não há informação de quem as receberá. As córneas, segundo o hospital, podem ser armazenadas por até 14 dias para o transplante. Ainda na noite de hoje, por volta das 19h30, deve ser encerrada, no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista (SP), o transplante do pâncreas para um rapaz de 25 anos. O paciente, que sofria com insuficiência renal decorrente do diabetes, também recebeu o rim esquerdo de Eloá.