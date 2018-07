Garota de Ipanema surge no desfile da Ilha em 2 versões Parte do enredo da Escola de Samba União da Ilha do Governador, que homenageou Vinícius de Moraes, a garota de Ipanema surgiu na passarela do samba em dose dupla: interpretada pela bela atriz Thalita Lippi (que substituiu na última hora Letícia Spiller, impedida de desfilar por ter contraído dengue), e por meio da presença da própria musa, Helô Pinheiro.