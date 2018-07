Garota de Ipanema vira 'vovó' em reportagem da 'Economist'

Há muito mais mulheres do que homens vivendo no Rio de Janeiro e, segundo a edição desta sexta-feira da revista britânica The Economist, isso é facilmente visível nas areias de Ipanema. Em reportagem intitulada "A vovó de Ipanema", a revista diz que, como em qualquer outro país onde a população está envelhecendo, o Brasil tem mais mulheres do que homens. Mas a revista ressalta que o desequilíbrio é particularmente marcante no Rio de Janeiro, onde há 100 mulheres para cada 86,4 homens, em comparação com 100 mulheres para cada 95 homens nas outras grandes cidades brasileiras. "Quando se observa o uso econômico de tecido para cobrir as carnes que desfilam de um posto a outro na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, os pensamentos se voltam imediatamente para a demografia", diz a reportagem. A revista afirma que há basicamente três razões para isso, entre elas a diminuição da taxa de natalidade. "Apesar de a Igreja Católica e o governo terem desencorajado a contracepção por décadas, as brasileiras decidiram ter menos filhos", diz a reportagem. "Como resultado, a taxa de fertilidade caiu de 6,2 nascimentos por mulher em 1960 para cerca de dois hoje em dia, quando as pessoas vivem por mais tempo." "Nos últimos dez anos, a expectativa de vida aumentou de 68,9 anos para 72,4 anos", acrescenta a Economist. "Uma população mais velha significa mais mulheres do que homens, porque as mulheres tendem a viver mais tempo." Migração e violência A reportagem destaca ainda a mudança das mulheres de zonas rurais para as cidades, para trabalhar como empregadas domésticas. "Em Copacabana, está um dos lugares mais desequilibrados de todo o país, graças à grande concentração da população acima dos 65 anos (desproporcionalmente feminina) e suas empregadas." O terceiro fator, ainda segundo a revista, é a violência. "A taxa de assassinatos no Rio, de 40 por cada 100 mil habitantes, é chocantemente alta, e a maioria das vítimas são homens jovens." A reportagem então pergunta se o tamanho dos biquínis na praia de Ipanema tem alguma relação com a proporção entre homens e mulheres na cidade. Mas a revista conclui que não, já que o excesso de mulheres se encontra principalmente na faixa etária das avós. "O problema do biquíni vai precisar de mais algum estudo", afirma a Economist. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.