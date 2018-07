Garota desaparecida é encontrada morta em Avaré-SP

O cadáver foi achado por um morador que percebeu o mau cheiro e constatou a presença de urubus num ponto do terreno, ao lado da Av. Mário Covas. Ele foi até o local imaginando tratar-se de algum animal morto. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com o maxilar deslocado e com sinais de violência sexual. O exame do Instituto Médico Legal (IML) será concluído em trinta dias.

A jovem tinha ido à festa com dois amigos, mas decidiu voltar para casa sozinha. Eles falaram com ela pelo celular quando a garota seguia a pé por uma avenida. O aparelho não foi encontrado junto ao corpo e pode ter sido levado pelos autores do crime. Até a tarde de segunda-feira ninguém tinha sido preso.