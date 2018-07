Garota é agredida em frente à escola no Rio Uma estudante de 14 anos foi agredida por um grupo de rapazes, em frente à Escola Estadual Euclides da Cunha, na favela de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles usavam uniforme de uma escola municipal. Enquanto parte dos adolescentes batia na menina, outros filmavam a cena com aparelhos de telefone celular.