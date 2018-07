Garota é baleada em tentativa de assalto em Itapevi-SP Uma menina de 11 anos foi baleada na cabeça na noite de ontem durante uma tentativa de assalto na Rua Robalo, no Jardim São Carlos, na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Ela está em estado gravíssimo. De acordo com a Polícia Civil, dois homens que estavam em uma moto tentaram roubar uma outra motocicleta. A vítima reagiu e um dos criminosos atirou na direção do motociclista.