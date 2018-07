Garota é detida com revólver em escola no DF Uma adolescente de 13 anos foi apreendida na tarde de ontem com um revólver calibre 38 dentro de uma escola em Itapoã, no Distrito Federal. Além da arma, a menina guardava munição na mochila. A diretora da escola acionou a polícia após ver que a estudante carregava uma arma junto do material escolar.