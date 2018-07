Garota que caiu de brinquedo será operada em SP A garota Angélica André de Alcântara, de 7 anos, que foi arremessada de um brinquedo em um parque na Festa do Peão de Sales, no interior de São Paulo, no último sábado, vai ser operada amanhã. Segundo informações da assessoria do hospital Padre Adelino, onde ela estava internada, ela será submetida a uma operação para a colocação e adaptação da mandíbula. Angélica recebeu alta da UTI infantil ontem e seu estado de saúde é bom, segundo o hospital. A menina está em um quarto, em companhia da mãe. A criança caiu de uma altura de 5 metros e foi arremessada a 15 metros de distância. A garota disse aos pais que a trava de segurança do brinquedo abriu enquanto o equipamento girava. No entanto, os responsáveis pelo parque disseram que a menina abriu a trava.