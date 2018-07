Garota que desistiu de ir à Kiss morre em acidente

Natural de Santa Maria, Jéssica estudava Tecnologia em Agronegócio no campus de Silveira Martins, onde residia. Ela não foi à boate Kiss no sábado (26) da festa atendendo a um conselho do namorado. Eles foram enterrados na manhã de segunda-feira (4) em Silveira Martins, terra natal do rapaz, que completaria 21 anos no próximo domingo. Adriano morava em Toledo.

Segundo o jornal Correio da Fronteira, de Amambaí (PR), a Polícia Rodoviária Estadual, em Palotina (PR), que atendeu a ocorrência do acidente, ainda investiga as causas da batida. Em informações repassadas para a imprensa local, os policiais informaram que Adriano ficou preso entre as ferragens e chegou a ser levado ao Hospital Bom Jesus, em Toledo, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem morreu no local.