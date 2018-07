Garotinho se filia ao PR e quer aproximação com Lula e Dilma Antigo desafeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador do Rio de Janeiro Antony Garotinho se filiou ao PR nesta segunda-feira adotando um discurso de conciliação com o presidente e de apoio à candidatura da ministra da Casa Civil Dilma Rousseff à Presidência.