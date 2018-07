Garoto baleado em SP continua em estado grave

Segundo boletim do Hospital Santa Catarina, o quadro clínico de Vinícius, que deu entrada à 1h24 do último dia 21, permanece inalterado. Seu estado continua grave, em coma induzido por medicações, respirando por ajuda de aparelhos e ainda necessitando de medicações em doses altas para controlar a pressão sanguínea.

O garoto foi baleado por volta das 15h30, no estacionamento de uma agência bancária Itaú, na Rua Santo Antônio, no bairro de Vila Galvão. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros entre os criminosos e os policiais e o menino foi atingido na cabeça.

A criança foi levada para o Pronto-Socorro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo, onde passou por cirurgia para avaliar a pressão intracraniana. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a bala entrou pela base do nariz e se alojou na lateral do cérebro. Os cirurgiões decidiram não retirar ainda a bala, pois ele encontra-se em um local delicado do órgão. Ele foi transferido para o Hospital Santa Catarina, na região da Paulista, em estado grave.