Garoto cai do segundo andar de hospital no Rio Um menino de três anos de idade caiu do segundo andar do Hospital São Lucas, na Travessa Frederico Pamplona, em Copacabana, na quarta-feira. De acordo com nota divulgada pelo hospital, o menino estava na cafeteria do local e pulou uma mureta de cimento que protege a área. A criança estava acompanhada dos pais.