Garoto confessa assassinato de colega em Prado-BA

O corpo havia sido descoberto na manhã de ontem, enterrado no quintal da casa de uma auxiliar de enfermagem, mãe do acusado. Ao voltar de um plantão em um hospital da região, ela notou que a terra do quintal de sua casa havia sido revirada e chamou a polícia.

Em depoimento, o adolescente confessou o crime. Justificou dizendo que o colega ameaçou agredi-lo com pedras durante uma discussão sobre DVDs emprestados. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público.