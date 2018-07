Garoto de 12 anos detido produziu em 1 ano ficha de 4 m Com 38 anos de profissão, o delegado Luis Carlos Ferreira, titular do 85º DP de São Paulo, ficou surpreso com a ficha de F., garoto de 12 anos detido ontem pela nona vez. A ficha de F. ultrapassa os 4 metros, quase três vezes o tamanho do garoto, de 1,50 metro, produzida em pouco mais de um ano. ?Não lembro de outro menino com tão pouca idade que se dedicasse ao furto e à receptação de veículos como ele.? O delegado afirmou que F. precisa do apoio dos órgãos públicos para se recuperar. ?Não vejo uma mente criminosa. Ele furta carros para voltar para casa.? Os educadores do Abrigo Auxiliadora, no Bom Retiro, visitaram a casa onde F. mora com a família, na zona sul. O pai, de 63 anos, e a mãe, com quase 40, vivem em uma casa pobre, mas não miserável. F. tem até um quarto na casa onde vive, enquanto os pais dormem na sala. O promotor da Infância e da Juventude, Thales Cezar de Oliveira, afirma que, de acordo com o ECA, o correto seria colocar F. em liberdade. Quando completou 12 anos, em setembro, F. teve os antecedentes apagados. Desde o aniversário, essa é sua segunda passagem na polícia. ?O ECA prevê a internação somente em casos com violência, ameaça ou na terceira reincidência de casos sem violência?, explica. As informações são do Jornal da Tarde.