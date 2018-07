Garoto de 14 anos é detido com 47 kg de droga no PR

O menor estava em um táxi, que foi abordado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia. Segundo o menor, a droga deveria ser entregue em Santa Terezinha de Itaipu.

Dentro de cada novelo de corda, havia um tablete de maconha, totalizando 47 tabletes de um quilo cada um. O adolescente disse aos policiais que receberia R$ 500 pelo transporte da droga. O motorista do táxi, um senhor de 64 anos, também foi detido.

Em outra ação policial, mais de 117 quilos de maconha foram apreendidos dentro de um automóvel que trafegava pela Rodovia Transbrasiliana, na região de Ourinhos, no interior de São Paulo, anteontem.

Durante fiscalização, realizada no km 338 da BR-153, em Ourinhos, a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um Ford Ecosport. Dentro do veículo foram encontrados diversos compartimentos secretos sob o assoalho. Em todos eles havia tabletes de maconha, totalizando 117,5kg da droga.

Além de encontrar o entorpecente, os policiais constataram que os sinais de identificação do veículo, como a numeração do chassi, haviam sido adulterados. O automóvel estava com placas falsas e ele havia sido roubado em abril deste ano, na cidade de São Paulo. O motorista, de 20 anos, disse que havia recebido R$ 7 mil para transportar o veículo de Dourados (MS) até a capital paulista, mas não sabia que o carro era roubado. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Civil na região.