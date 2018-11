Garoto de três anos morre após cirurgia no Rio Um menino de três anos morreu após passar por cirurgias para remoção de adenoides e correção de fimose em um hospital particular no Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro. Enzo Dellacio Ribeiro da Silva havia sido internado na manhã de ontem para a operação, no Hospital Samci. Segundo os médicos, não houve qualquer anormalidade durante a cirurgia que terminou às 11 horas, mas a criança foi encontrada em parada cardiorrespiratória no fim da tarde.