Garoto é baleado na porta de casa na zona sul de SP

Atingido no rosto, entre a pálpebra e a sobrancelha, o menino foi levado por familiares para o pronto-socorro do Campo Limpo e, após o primeiro atendimento, transferido para o Hospital das Clínicas, onde passava por cirurgia. O tiro, segundo a Polícia Civil, partiu de longe e de uma arma de calibre pequeno, possivelmente um revólver calibre 22.

O projétil, ainda segundo os policiais, entrou cerca de 1,5 centímetro. Havia a preocupação com um possível dano cerebral na criança, mas isso já foi descartado, de acordo com o que a polícia ouviu dos médicos. O globo ocular da criança também não teria sido atingido, porém ainda seria feita uma análise oftalmológica mais detalhada.

Policiais civis foram até o local, mas não conseguiram informações com supostas testemunhas. Não se sabe ainda de ordem partiu o disparo. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.

Homicídios

Um homem foi baleado e morto, por volta das 2 horas desta madrugada de terça-feira, 20, na Rua Luiz Gomes Pain, no Jardim Santo André, em Santo André, no ABC. Moradores ouviram os disparos de arma de fogo e ligaram para o 190. Policiais militares foram até o local e encontraram a vítima caída. Mesmo levada para o Centro Hospitalar de Santo André, não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade, cujos plantonistas negaram-se a passar mais informações.

Praticamente no mesmo horário, outra pessoa foi morta, desta vez na altura do nº 1.300 da Avenida Manoel dos Santos Braga, no Jardim das Camélias, na zona leste de São Paulo. Os disparos teriam sido feitos por ocupantes de uma moto. A vítima ainda foi levada para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo, mas não resistiu. No local do crime, segundo o que foi apurado por policiais militares que lá estiveram, funcionaria um ponto de venda e consumo de drogas. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa.

Além disso, dois homens foram baleados por volta das 2h30 desta madrugada na esquina das ruas Acesita e Lagoa Nova, na Vila Cisper, região do Cangaíba, na zona leste de São Paulo. As duas vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo.