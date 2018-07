Garoto é baleado nas costas no Complexo do Alemão

Evandro foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde está internado. De acordo com o capitão da UPP, Ronaldo Salgado, a polícia está apurando as denúncias e colhendo depoimento dos oficiais que estavam trabalhando no momento do tiro. Segundo ele, não houve troca de tiros. "As armas dos policiais foram apreendidas para perícia e nós estamos ouvindo os policiais para checar as informações. Também vamos ouvir uma testemunha que disse ter visto a situação", afirmou Salgado.

A favela da Fazendinha foi a primeira a receber uma unidade da UPP no Complexo do Alemão, no último dia 18, juntamente com a comunidade de Nova Brasília. No total, 660 homens da polícia pacificadora atuam nas duas regiões, em substituição às tropas do Exército, que ocupam outras localidades do complexo. Na última semana, os moradores relataram troca de tiros entre PMs e traficantes na região de Nova Brasília.