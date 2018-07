Garoto é destaque no Baby Barioni Thiago Marques, 16 anos, é uma das atrações de hoje na decisão do Campeonato Paulista de Boxe, a partir das 19h, no Ginásio do Baby Barioni. O jovem pugilista decide o título dos moscas-ligeiros (até 48 kg) diante de Vitor Morais. Outros dez duelos estão programados, sendo um profissional.