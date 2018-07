Garoto é detido por roubo de carro no Morumbi Um garoto de 15 anos foi levado à delegacia nesta madrugada, após tentar fugir de uma viatura policial. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o menor, no momento em que estacionava e deixava um carro na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Ao ver os policiais se aproximarem do veículo, o garoto saiu correndo.