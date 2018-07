Garoto espancado por gêmeos será enterrado amanhã

Ele havia sido transferido da Santa Casa de Caeté, para onde foi levado no último dia 15 após sofrer convulsões em casa. Segundo a Polícia Militar, quando começaram os sintomas, a criança assumiu para a mãe que havia levado várias pancadas na cabeça ao brincar com os amigos. Inicialmente, ele teria negado as agressões.

Após o primeiro atendimento, o garoto foi liberado, mas sofreu novas convulsões e voltou para o hospital já sem o movimento das pernas. O quadro se agravou e ele teve que ser transferido para Belo Horizonte, onde passou por cirurgia para tentar reduzir a pressão intracraniana, mas a criança não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe dos gêmeos e outro jovem que presenciou as agressões disseram que Kaique brincava de luta com os suspeitos e que a ideia da "brincadeira" teria sido da própria vítima. Os gêmeos podem responder por ato infracional análogo a homicídio e a polícia ainda avalia a possibilidade de indiciar a mãe dos adolescentes por negligência.