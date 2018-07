Garoto mata colega ao brincar com arma na Bahia O estudante Gustavo Costa e Silva, de 14 anos, morreu nesta madrugada em Feira de Santana, 110 quilômetros a oeste de Salvador, depois de ser atingido na cabeça por um tiro. O autor do disparo foi um colega de Gustavo, de 12 anos. De acordo com informações da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), a vítima seguia para a Escola João Durval Carneiro, onde estudava, quando foi chamado pelo colega, que queria mostrar a arma que havia encontrado na casa em que morava com o avô.