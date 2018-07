Garoto mata colega por causa de jogo de videogame

segunda-feira e chocou o município.

O adolescente foi levado primeiro para delegacia da cidade, onde confessou ter esfaqueado o amigo. Segundo a polícia, ele relatou que teria dito à vítima que o mataria caso ele fosse agredido, o que, segundo o menino, acontecia frequentemente.

A mãe do agressor não estava em casa na hora do crime. Ela afirmou à polícia que o caso foi uma briga de criança com triste fim acidental. Depois de interrogado, ele foi internado no Centro Socioeducativo local.

Na tarde desta terça-feira, o garoto prestou depoimento ao promotor José Roberto Carbarelli. O promotor não foi localizado para falar sobre o depoimento do garoto. A Justiça agora tem 45 dias para apresentar uma definição sobre o caso.