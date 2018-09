Garoto morre afogado e jovem desaparece no mar em SP Duas crianças e um adolescente de uma excursão de Carapicuíba, município da Grande São Paulo, se afogaram hoje na praia do José Menino em Santos, na Baixada Santista. O garoto João Marcos Souza Oliveira, de 8 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no Pronto Socorro Central. Seu irmão Luiz Henrique Souza Oliveira permanece desaparecido e a vizinha deles, Jessiane Pessoa Simião de Souza, foi resgatada e permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Santa Casa de Santos. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Carlos Silva, o ônibus da excursão chegou à praia no início da manhã, por volta das 7 horas. Os pais dos meninos pediram que Luiz Henrique tomasse conta dos mais novos e não entrasse no mar. No entanto, o jovem desobedeceu a ordem e os três entraram na água. "O guarda-vida estava pegando o serviço. Ele entraria às 8 horas mas chegou antes e conseguiu retirar os dois de oito anos do mar, o outro afundou", disse o tenente. Cinco homens do Corpo de Bombeiros trabalharam nas buscas pelo adolescente, de 14 anos, até o anoitecer com o apoio de uma lancha e de um bote. Segundo Silva, fazia 20 meses que não ocorriam mortes por afogamento em Santos.