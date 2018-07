Garoto morre afogado em piscina de clube em Franca-SP Um garoto de 10 anos morreu afogado ontem após uma aula de natação no Clube Internacional, em Franca, no interior de São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Depois da aula, os outros alunos perceberam que Gabriel Antônio Posteraro Matias estava com o braço preso no ralo no fundo da piscina. De acordo com os bombeiros, ele foi sugado por uma bomba de limpeza. Professores e alunos tentaram resgatá-lo, mas apenas os bombeiros conseguiram retirar a criança da água. Mesmo com todos os procedimentos de salvamento, os bombeiros não conseguiram reanimá-lo e o menino sofreu parada cardiorrespiratória e morreu no local.