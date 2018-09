Garoto morre ao por cabeça para fora de ônibus em SP

Segundo os policiais, o adolescente estava sentado num dos últimos bancos do ônibus e resolveu colocar parte do corpo para fora do coletivo. No momento em que o motorista saiu com o veículo, jogando a dianteira para o meio da rua, a traseira, onde estava o garoto, passou rente ao poste. Os policiais ainda encaminharam a vítima ao pronto-socorro do Tatuapé, mas o garoto não resistiu.

O ônibus, segundo os policiais, faz o transporte de estudantes da região de Cidade Tiradentes. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima pelo delegado Antonio Carlos Pinheiro no 21º Distrito Policial, de Vila Matilde.

Repetição

Na última sexta-feira, dia 22, um menino de 11 anos também morreu após ter a cabeça atingida por um poste enquanto era transportado em um ônibus escolar em Nazaré Paulista, município vizinho à zona leste da Grande São Paulo. O garoto retornava de uma escola da rede pública, no bairro Vicente Nunes, na companhia de outros 27 alunos e quatro adultos. Ao colocar o corpo para fora, bateu a cabeça contra poste, morrendo no local.

O acidente ocorreu na Rua Coronel Benedito Bueno, no centro da cidade. Em depoimento à Polícia Civil, o motorista disse que desviou de um carro que estava parado de um lado da pista, o que fez com que o veículo passasse rente ao poste.