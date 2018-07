Garoto morre após ser arrastado por enxurrada em MG

Segundo a Cedec, o garoto voltava da escola com o irmão de 16 anos e tentaram desviar da enxurrada. Mas Kauã caiu, desmaiou e foi arrastado pela água. De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente disse que só percebeu quando o irmão já era levado e não conseguiu salvá-lo. O menino foi encontrado preso embaixo de um carro e foi levado por policiais militares para um hospital da cidade, mas não resistiu.

De acordo com a Cedec, a morte do menino é a 24ª registrada no período chuvoso no Estado, iniciado em outubro do ano passado. Em Minas, 34 municípios decretaram situação de emergência por causa de temporais e outros 43 relataram danos causados pela chuva, mas sem a necessidade da medida administrativa. No período, 437 pessoas ficaram desabrigadas (que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos) e 6.445, desalojadas (que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares).