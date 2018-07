Garoto morre atropelado por micro-ônibus em SP O menino Wesley Felipe Feliz Barbosa Freitas, de 9 anos, morreu atropelado, às 15h30, ao ser atingido por um micro-ônibus da cooperativa Cooper-Pam, na altura do nº 2.120 da Avenida Yervant Kissajikian, na Vila Clarice, zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, o motorista do coletivo, que fazia a linha 546J (Jardim Selma - Santo Amaro) e seguia no sentido centro-bairro, foi surpreendido pelo garoto. Em uma bicicleta e olhando para cima, atraído pela queda de um pipa, o menino se distraiu ao atravessar a avenida. O garoto morreu no local.