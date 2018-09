Garoto morre com suspeita de dengue em Manaus

MANAUS - A oitava morte por dengue no Amazonas pode ter ocorrido hoje em Manaus. Trata-se de um garoto de 9 anos que havia sido internado ontem em um pronto-socorro público com sintomas de dengue hemorrágica. Segundo Luiza de Sá, tia do menino, Nicaio Caio de Sá Nogueira foi levado a um posto de saúde com sintomas da doença na segunda-feira. "O médico passou remédio para dor e mandou para casa. Mas ele passou a noite de segunda vomitando e levamos ele ao pronto-socorro na terça", contou. Na noite de ontem, os médicos teriam dito que o menino estava com dengue hemorrágica.

A Secretaria Estadual de Saúde tem confirmadas sete mortes por dengue no Amazonas, cinco na capital e outras duas no interior. Outras quatro mortes com suspeita da doença são investigadas pela Pasta. Só este ano o Estado já confirmou 1.847 casos de dengue. Ontem, a prefeitura de Manaus prometeu aplicar multa de até R$ 26,5 mil contra proprietários de imóveis com foco do mosquito da dengue. A secretaria municipal de saúde anunciou que deve realizar blitze em terrenos baldios a partir de hoje.