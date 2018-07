Garoto morre eletrocutado em quadra pública

O acidente ocorreu no começo da noite de ontem, no Jardim Rancho Grande, periferia da cidade. O garoto jogava futebol com outros rapazes, quando a bola foi chutada para fora da quadra. A tentar recuperá-la, ele encostou num alambrado e levou uma descarga elétrica fatal.

De acordo com testemunhas, um fio da rede de energia elétrica estava solto e encostou no alambrado. Familiares e moradores alegaram que a prefeitura já tinha sido alertada sobre o problema. Outras pessoas tinham levado choque no alambrado.

A Secretaria de Esportes negou a informação sobre as reclamações e disse que a morte do garoto foi uma fatalidade. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.