Garoto que perdeu estreia vira médico

Anos mais tarde, o filho do comandante, Luiz Macieira Guimarães Júnior, vira residente de medicina do Hospital Miguel Couto e especializado no atendimento de queimados. O cirurgião Oscar Plaisant o convida para trabalhar no novo centro de queimados do Hospital do Andaraí. Mas uma fatalidade impediu que trabalhassem juntos. Ainda no Miguel Couto, chamado para socorrer um queimado, descobre que a vítima era Plaisant, que havia sofrido uma descarga elétrica num acidente doméstico e morreu instantaneamente.

Macieira procura a direção do Hospital do Andaraí, conta sobre o diálogo com Plaisant e consegue a vaga na residência. Era 1974. Entre os primeiros casos está o do menino Tião, de 16 anos. Vítima do incêndio do Gran Circo, ele escreve uma carta aos médicos, pedindo ajuda para voltar a fechar os olhos. Até hoje Macieira Filho - chefe do Centro de Tratamento de Queimados - acompanha o paciente Sebastião Inácio da Silva Filho. / C.T.