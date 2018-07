Garoto que recebeu ácido em hospital passa por cirurgia

A criança chegou ao Hospital São Camilo na noite do domingo, após ter sofrido uma queda. O menino, que apresentava muita irritação, seria submetido a uma tomografia do cérebro para detectar algum problema. Durante o procedimento para o exame, um funcionário do hospital aplicou tricloro de acético, ácido usado para cauterização de verrugas, no lugar de um sedativo, segundo o hospital Felício Rocho.

O garoto passou mal e foi transferido para o Hospital Felício Rocho para ser submetido a uma endoscopia digestiva, que comprovou queimações na boca, laringe e esôfago.

De acordo com o hospital Felício Rocho, a cirurgia teve início às 10h30 desta quarta e uma sonda gástrica para alimentação poderá ser colocada na criança. Uma tomografia foi feita antes da cirurgia, comprovando que não havia nenhuma anormalidade no cérebro.