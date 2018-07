Garotos matam idoso e roubam R$ 2 na Bahia

Interrogados, os garotos assumiram o latrocínio do aposentado, do qual levaram apenas R$ 2. A dupla declarou que planejava roubar o bar da vítima, instalado ao lado do local do crime, mas não conseguiu arrombar a porta do estabelecimento. Decidiram então matar o idoso, que tinha aquela quantia no bolso da calça. O corpo do aposentado, que morava sozinho, só foi encontrado pelos familiares dois dias depois.

Os adolescentes serão encaminhados ao Ministério Público, e de acordo com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), poderão ser submetidos a medida socioeducativa de internação, por um período de até três anos.