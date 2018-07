Garra mata homem armado durante diligência em cortiço Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), durante uma suposta troca de tiros, balearam e mataram Alexsandro do Nascimento, de 41 anos, que, armado com um revólver calibre 32, teria atirado contra os agentes da Polícia Civil ao deixar um cortiço localizado na altura do nº 360 da Rua Muniz de Souza, no Cambuci, zona sul de São Paulo, por volta das 23h15 desta quarta-feira (5).