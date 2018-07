Garrafa de água usa 20% menos plástico A marca Crystal lançará no fim de semana, no festival de música SWU, em Paulínia (SP), uma garrafa de água "eco", que utiliza 20% menos plástico que as versões anteriores e tem até 30% do PET feito a partir da cana-de-açúcar. Ela chegará ao mercado a partir de janeiro. Chamada de "crushable", a garrafa pode ser torcida com facilidade e seu volume é reduzido em 37% - o que facilita o transporte e a reciclagem. "Torcemos para que essa atitude ajude a diminuir a pressão sobre os recursos naturais", diz Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica.