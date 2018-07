Gás no subsolo faz CDHU mudar projeto na Chácara Bela Vista A urbanização da Chácara Bela Vista, iniciada em julho de 2008 com o cadastramento das famílias, integra um convênio firmado entre a Prefeitura e o Estado para remover e reassentar as 20 favelas em área de risco das Marginais do Pinheiros e do Tietê. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, três estão com obras ou licitação em andamento. Para o projeto da Chácara Bela Vista, sob responsabilidade da CDHU, serão investidos R$ 142 milhões - R$ 13 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 129 milhões do Estado. A conclusão está prevista para 2012.