Gás vaza e prédios são desocupados no centro de SP Um vazamento de gás provocou a evacuação preventiva de edifícios na região central de São Paulo por volta das 17h50 desta quinta-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o vazamento foi detectado na esquina da Rua Conselheiro Crispiniano com a Praça da Sé, levando à desocupação dos prédios à medida que há risco de explosão. Não se sabe ainda se o vazamento ocorreu em um edifício ou numa galeria subterrânea.