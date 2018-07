Gasto com consumo na França cai 2,7%

Os gastos com consumo na França caíram 2,7% em janeiro, derrubando a alta dos últimos 12 meses para 1,5%. Segundo o escritório de estatísticas do país, o Insee, os gastos com bens duráveis recuaram 7,8%. As vendas de carros caíram 16,7%, depois que o governo reduziu os incentivos do setor. Economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam que os gastos com consumo mostrassem queda de 0,6% em janeiro e expansão de 3,6% em 12 meses.