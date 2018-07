Gasto com pessoal consome 93% do orçamento da USP

Pagamentos de pessoal sempre responderam por porcentuais expressivos dos orçamentos das instituições públicas paulistas de ensino superior. Mas, na USP, o montante teve aumento de 36% nos últimos três anos, chegando a R$ 3,99 bilhões - resultado de contratações, elevado número de aposentadorias de funcionários e um novo plano de carreira. Estudos da própria USP indicam que o teto para o funcionalismo seria de 85% para que as contas não fossem comprometidas. Esse alto custo ameaça outras áreas que precisam de investimento, como pesquisa e pós-graduação, e a expansão de cursos e vagas.

Segundo o reitor, já não é possível imaginar que o Estado possa dedicar ao financiamento do ensino superior mais do que vem empregando. "Dessa forma, precisando mais do que recebe, a universidade do Estado deve recorrer a outras fontes e a iniciativa privada seria apenas uma delas", afirma.

Rodas diz que não cogita parcerias com empresas privadas para realizar obras de infraestrutura, embora a instituição tenha fechado parcerias com empresas públicas. O emprego de dinheiro privado na universidade é tema polêmico na USP. "A diversidade de pensamento na comunidade acadêmica é uma realidade e, portanto, dever-se-ia evoluir a discussão com referência e tendo em mãos proposta concreta de projeto para tanto." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo