Gastronomia desbanca Medicina no vestibular da UFRJ Logo na estreia, o mais novo curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desbancou até a Medicina, tradicionalmente a carreira mais cobiçada pelos vestibulandos. O bacharelado em Gastronomia, novidade no vestibular deste ano, tem 115 candidatos disputando cada vaga. Na Medicina, a relação é de 104 candidatos/vaga. A conta vale para 40% das vagas que serão preenchidas apenas pelo vestibular organizado pela UFRJ, cujo resultado será divulgado em 14 de janeiro. Os outros 40% das vagas serão preenchidos pelo Enem e 20% estão reservados para as cotas sociais.