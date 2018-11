Gastronomia desbanca Medicina no vestibular da UFRJ

Logo na estreia, o mais novo curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desbancou até a Medicina, tradicionalmente a carreira mais cobiçada pelos vestibulandos.

O bacharelado em Gastronomia, novidade no vestibular deste ano, tem 115 candidatos disputando cada vaga. Na Medicina, a relação é de 104 candidatos/vaga. A conta vale para 40% das vagas que serão preenchidas apenas pelo vestibular organizado pela UFRJ, cujo resultado será divulgado em 14 de janeiro. Os outros 40% das vagas serão preenchidos pelo Enem e 20% estão reservados para as cotas sociais.

São 927 candidatos ao novo bacharelado da universidade. Os selecionados vão aprender não só a preparar delícias na cozinha, mas também a administrar restaurantes e realizar pesquisas na área de alimentos. Organizado pelo Instituto de Nutrição, o curso terá a duração de quatro anos. A UFRJ é a quarta universidade federal e a primeira no Sudeste a incluir gastronomia na sua grade de cursos. A pioneira foi a Universidade Federal Rural de Pernambuco.

O interesse dos vestibulandos não chegou a ser surpresa para Nilma Morcerf de Paula, coordenadora do curso. "Eu esperava essa procura. Há dez anos não havia esse interesse, mas isso mudou. A gastronomia deixou de ser vista como elitista para ser assunto de interesse comum. Boa refeição não só é só sinônimo de comida saudável. É a alimentação ligada ao prazer, à beleza, à arte."

A chef Teresa Corção elogia a decisão da UFRJ . "É uma profissão que tem tudo para crescer, principalmente porque somos muito criativos e vivemos num País que tem a maior biodiversidade do planeta." Mas teme que a profissão esteja supervalorizada. "É um ofício difícil. A criação corresponde a 1% do trabalho. O resto é suor, ralação", avisa Teresa, que comanda o restaurante O Navegador, no Rio, famoso por seus pratos típicos brasileiros.

Segundo Teresa, um chef iniciante ganha cerca de R$ 1,5 mil. Os mais experientes podem chegar a R$ 8 mil, no Rio, e R$ 12 mil, em São Paulo. "Nem sempre quem cozinha bem se torna um bom chef", diz Teresa.

Os alunos terão aulas de vários tipos de culinária. Da mais básica, como a preparação de pães e massas, aos pratos sofisticados da cozinha francesa e mediterrânea - além, é claro, dos pratos típicos brasileiros.

A UFRJ também vai construir, em dois anos, na cidade universitária na Ilha do Fundão, zona norte do Rio, um complexo com centro de pesquisa de alimentos, bistrô e um showroom de comidinhas, ao lado do restaurante universitário. Até lá, as aulas do novo curso, que começam no segundo semestre, serão realizadas no departamento de Nutrição da universidade.