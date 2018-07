Gastronomia

Alguém ainda lembra de 'Como Água para Chocolate'? O livro de Isabel Allende virou filme nos anos 90 e, por muito tempo, referir-se a ele ao falar de comida era um tremendo clichê. Mas foi em Tita - a protagonista que, com seus pratos, influenciava os sentimentos e o rumo da história da família - que pensei nas visitas feitas à nova unidade do La Mexicana, aberta no Brooklin em dezembro. É que os pratos preparados por Antonieta Pozas despertam uma nostalgia estranha, um carinho por pedaços do mundo que o comensal jamais visitou.

Tacos, totopos, burritas e quesadillas dominam o cardápio, que guarda surpresas deliciosas, como o 'Pozole Tapatío' (R$ 28), uma sopa de milho e carne de porco ligeiramente apimentada. Outra é a entrada 'Las Cazuelitas' (R$ 33; foto), 'panelinhas' de queijo fundido com chorizo, feijão refrito, salsa verde e 'Chicharrón' (tiras de pururuca suína em molho de chile serrano), servidas com tortillas quentinhas - de milho ou trigo, à escolha do freguês - feitas na própria casa.

Tacos e totopos também são preparados ali, artesanalmente. O resultado é notável, com o sabor e a textura do milho pronunciados - o que agrega complexidade aos tacos 'La Mexicana', que mesclam carne de porco, guacamole, cebolas e chicharrón (R$ 28; 3 un.). Para beber, peça a 'Michelada', cerveja temperada com limão, sal e pimenta (R$ 8,50), também preparada com camarões (R$ 10). Uma carta de tequilas, com rótulos que fogem da oferta convencional, convida a refeições longas. Coisa que a filial permite bem pois, ao contrário da matriz, no Itaim Bibi, abre para

o jantar de 4ª a sábado. Camila Hessel