Gastronomia

Aberto no fim de junho, o Miya foi recebido pela crítica e pelos 'foodies' em clima de festa. E não é difícil entender por quê. A proposta de fazer uma cozinha que fuja do óbvio em ambiente despojado e a preços amigáveis empolga em uma cidade cara como São Paulo. E a primeira casa própria de um chef criativo e querido pelo público como Flávio Miyamura (ex-Eñe) é mesmo motivo para celebração.

Com paredes de tijolinhos pintados de branco, o confortável sofá de couro no térreo e um simpático terraço no segundo piso, o restaurante convida a refeições preguiçosas entre amigos. O cardápio, que vai da terrine de foie gras com doce de leite (R$ 42) ao hambúrguer (R$ 27), dá conta das mais diversas situações, do almocinho ligeiro (o executivo, com prato, entrada e sobremesa, custa R$ 45) ao aniversário de namoro.

Há opções para compartilhar interessantes - caso das vieiras com pupunha assada (R$ 19), que careciam de um toque de sal - e entradas com potencial para hit, como o ovo perfeito (R$ 18), de gema líquida e clara gelatinosa, servido em saboroso caldo com cubos de bacon e edamame. Dentre os principais, sobressaem-se o arroz de pato, cremoso e farto em lascas da ave, e o olhete, ambos a R$ 42. Assado sobre rodelas de limão siciliano confitado, o peixe é ladeado por batatinhas, couve-flor, brocólis, minicenouras e rodelas de mandioquinha, todas al dente, como deve ser. O único elemento ainda meio deslocado é o serviço. Gentis, os garçons pecam por excesso: é difícil se sentir em casa em meio aos 'está gostando?', 'gostaram?' que interrompem o papo à mesa. E pecam também por omissão: raramente dão informações sobre pratos além das que constam no cardápio e não informam substituições fundamentais, como o caqui que virou melão em uma das sobremesas provadas (e que, como é de se esperar, não fazia jus à fruta original). Camila Hessel