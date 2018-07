Gastronomia Visite nossa feirinha

a 6ª edição do Paladar Cozinha do Brasil reúne chefs e comilões

O maior evento nacional de gastronomia está de volta. Além das tradicionais aulas, palestras e degustações, a 6ª edição do Paladar Cozinha do Brasil tem expedições gastronômicas pela cidade (com vagas esgotadas), menus especiais em 11 restaurantes e dez bares e um 'Mercadão' com entrada franca (leia mais nos quadros abaixo). De hoje (29) até domingo (2/7) você pode ouvir, perguntar e, claro, comer os pratos de grandes chefs da cidade - como Alex Atala (DOM), Helena Rizzo (Maní) e Alberto Landgraf (Epice) - e do Brasil - Thiago Castanho (Remanso do Peixe, Belém/PA), Simon Lau (Aquavit, Brasília), entre outros. Os ingressos estão à venda apenas na bilheteria. É só chegar. www.paladarcozinhadobrasil.com.br