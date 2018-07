Gate desmonta artefato explosivo no centro de SP O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar desmontou um artefato feito com fogos de artifício na região do Brás na manhã de hoje, em São Paulo. O Gate foi acionado por volta das 9 horas para checar uma ameaça de bomba na rua Monsenhor Andrade, no centro da capital.